Mercato : ça bouge autour du Marocain Ounahi

Azzedine Ounahi, le milieu du Maroc et d'Angers, devrait quitter son club lors du prochain mercato d'hiver.





Interrogé sur le sujet par la radio RTL, Saïd Chabane, le président du SCO d'Angers, a affirmé que les choses s'accéléraient pour le Marocain de 22 ans : "On a des offres pour Azzdine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait, c'est de trouver un deal en janvier, mais qu'il reste jusqu'à la fin de la saison."



Dans le viseur de l'OM, Azzedine Ounahi pourrait échapper au club phocéen, comme Sofyan Amrabat, à cause de la forte concurrence. En Angleterre, Leicester City serait notamment intéressé, et disposé à mettre plus de 40M d'euros sur la table, dixit L'Équipe. À un tel prix, l'OM ne pourra pas suivre, même en cas de vente de Gerson. En Espagne, le Barça et le FC Séville seraient à l'affût d'après Mundo Deportivo.