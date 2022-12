Des joueurs de L1 suspendus pour des paris

La LFP a décidé de sanctionner plusieurs joueurs de l'élite, mais aucun Marseillais.





En Ligue 1, l'Auxerrois Donovan Léon, le Strasbourgeois Alexander Djiku, le Nantais Jean-Charles Castelletto, le Montpelliérain Sacha Delaye et le Brestois Irvin Cordona ont écopé de sanctions, allant de 5 matchs de suspension, dont 3 avec sursis, à 1 rencontre seulement, pour avoir effectué des paris lors de la saison 2020-2021. Quelques entraîneurs et membres du staff, en L2 ou à l'échelon inférieur, ont également été épinglés par la LFP.



À cause de leur implication directe dans le jeu, les acteurs du football n'ont pas le droit de faire des paris sportifs. Heureusement, cette problématique ne concerne aucun Phocéen. Montpellier, que Marseille affronte le 2 janvier, pourra par ailleurs compter lors de cette rencontre sur Sacha Delaye (3 matchs joués cette saison), suspendu une seule rencontre.