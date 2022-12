La durée d'absence de Guendouzi et Veretout révélée

Finalistes de la Coupe du monde 2022 avec la France, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout vont avoir droit à quelques jours de vacances.





Les deux Bleus, qui n'ont joué qu'une seule rencontre lors de ce Mondial (face à la Tunisie, lors du troisième match de la phase de groupes de la France), vont être absent dix jours, selon L'Équipe. Plus concrètement, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ne disputeront pas la prochaine rencontre de l'OM, contre Toulouse, le jeudi 29 décembre, au Stade Vélodrome, et ne devraient pas non plus jouer le match à Montpellier, le 2 janvier.



Éléments majeurs du onze d'Igor Tudor lors de la première partie de la saison, Mattéo Guendouzi (20 rencontres, 3 buts, 2 passes décisives) et Jordan Veretout (21 matchs, 1 but, 3 passes décisives) seront sûrement remplacés par Valentin Rongier et Pape Gueye.