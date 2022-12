Di Meco : "Il s'est passé un truc avec Benzema pendant cette Coupe du Monde"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a réagi à la retraite internationale de Karim Benzema.





En fin de journée, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale, après un dernier rendez-vous manqué à la Coupe du Monde, à l'image de sa carrière avec les Bleus.



Dans le Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a réagi à cette nouvelle. Pour l'ancien latéral olympien, un gros flou a entouré la situation du Madrilène pendant cette Coupe du Monde : "Il s'est passé un truc durant cette Coupe du monde. On le saura un jour. Sa blessure, la manière dont il part, le fait qu'on nous explique qu'il aurait aimé rester pour se soigner et essayer d'être opérationnel, les bruits selon lesquels son départ n'aurait pas entamé le moral du groupe. Je suis persuadé qu'il s'est passé un truc. Pour moi, c'est un énorme gâchis. Un mec qui joue autant de temps au Real, aussi fort, qui est Ballon d'or, et qui n'a jamais pu s'exprimer en équipe de France... Il y a sa responsabilité, et c'est bien qu'il dise qu'il y a des erreurs. Mais pour moi, c'est un gâchis au niveau de l'équipe de France."