Micoud : "L'Argentine était au-dessus collectivement"

Johan Micoud ne pense pas que la victoire de l'Argentine ait été usurpée, en finale de la Coupe du monde. Le consultant pense que l'équipe de Lionel Scaloni était supérieure à celle des Bleus.





Dans les colonnes de L'Equipe, Johan Micoud a livré son analyse du match Argentine-France (3-3, 4-2 tab). L'ancien milieu de terrain juge la victoire de l'Albiceleste méritée : "Jusqu'à la 75e minute, l'Argentine était la meilleure équipe sur le terrain, sans contestation. Après, le penalty de (Kylian) Mbappé a déclenché la révolte française et la finale est devenue exceptionnelle. À 2-2, on se disait que l'Argentine était en train de flancher physiquement et, dans la prolongation, c'est elle qui est repartie de l'avant. La France n'a jamais abdiqué, mais l'Argentine est allée chercher sa victoire et, pour moi, elle était au-dessus collectivement", a-t-il estimé.





"Mbappé n'a pas fait un grand Mondial"

Le natif de Cannes pense que Lionel Messi a eu plus d'influence que Kylian Mbappé : "Messi a eu plus d'impact. En fait, Mbappé a marqué cette Coupe du monde par ses buts. Il n'a pas fait un grand Mondial, mais il a mis des buts hyper importants et spectaculaires, ceux contre la Pologne (3-1, en huitièmes de finale), le deuxième de la finale. Et puis ses penalties, il faut les mettre, alors que tu es mené à chaque fois. Mbappé est surprenant, on ne le voit pas trop pendant 70 minutes et il te met trois buts en finale. Alors chapeau, même si j'attends plus de lui car il peut porter plus l'équipe. Mbappé a de l'impact car il est décisif dans les pics de son équipe, mais Messi, dans le contenu de son match, est plus important pour son équipe", a-t-il poursuivi.



Il reste désormais à voir si Didier Deschamps rempilera ou s'il laissera la place, après 10 ans de bons et loyaux services. Zinedine Zidane se tient en embuscade...