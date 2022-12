Boli : "Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM"

Basile Boli a annoncé que l'OM avait discuté avec Cristiano Ronaldo, lors du mercato estival. L'ex-défenseur regrette que le Portugais soit resté à Manchester United, en première partie de saison.





Sur Sport 1, Basile Boli a révélé que l'OM avait négocié avec le clan de Cristiano Ronaldo, l'été dernier. L'ancien joueur phocéen pense qu'il aurait dû rejoindre les rangs de l'effectif phocéen : "Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On a vu qu'en étant remplaçant, en jouant des petits bouts de matchs, il n'est pas dans son élément. Il a paru un peu embêté. On espère qu'il va trouver un bon club", a-t-il déclaré.



Le buteur du 26 mai 1993 ne s'opposerait en tout cas pas à sa venue : "C'est un joueur talentueux, même s'il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu'il a de quoi donner encore des frissons aux équipes. Et puis c'est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n'a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c'était le numéro 1", a-t-il poursuivi.



Une sortie étonnante, alors que l'information a toujours été fermement démentie par les dirigeants de l'OM. Malgré son déclin assez évident, le salaire de l'ancien Ballon d'Or parait inaccessible pour n'importe quel club français n'appartenant pas à un état.