Un défilé sur les Champs ? Di Meco s'étrangle

Eric Di Meco a réagi à l'idée que les Bleus défilent sur les Champs-Élysées, après leur finale face à l'Argentine. L'ancien latéral ne comprend même pas que la question se soit posée.





Sur RMC Sport, Eric Di Meco a commenté l'idée que l'équipe de France défile sur les Champs-Élysées, après leur finale perdue. L'ancien joueur de l'OM y est totalement opposé : "On est un grand pays de foot. En 24 ans, on a fait quatre finales de Coupe du monde. On n'est plus les champions du monde des matchs amicaux, on est un grand pays. Les Allemands, vous croyez qu'ils défilent quand ils perdent une finale ? Vous avez vu ça où ! Ça n'existe pas ça", a-t-il lâché.



Les Bleus devraient finalement faire une apparition place de la Concorde, pour remercier les supporters. Place désormais aux clubs, qui vont finir de préparer la reprise de la Ligue 1.