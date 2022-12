Lloris : "On a été à réaction"

De passage devant les médias, Hugo Lloris est revenu sur ce qui a manqué aux Bleus durant la rencontre.





Le capitaine des Bleus, qui n'est malheureusement pas parvenu à faire la différence durant la séance de tirs au but, s'est exprimé avec lucidité au micro de TF1 : "C'est une histoire douloureuse, en tout cas qui se termine d'une manière douloureuse. C'est vrai qu'on rate notre première période, avec beaucoup de déchets techniques, on ne gagne pas les duels, ils nous ont mis en difficulté. Logiquement, ils mènent au score. En milieu de deuxième période, on a eu le sursaut d'orgueil et le talent de Kylian pour revenir à 2-2. C'était comme un combat de boxe, coup pour coup. Les Argentins ont réussi leur début de match, en étant agressifs, en utilisant tous les aspects du jeu. On a été toute la soirée un peu à réaction. Le virus ? On ne va pas se chercher d'excuses, on a tout donné, on n'a pas triché. Il faut féliciter les mecs parce que jusqu'au bout, on n'aura rien lâché. C'est toujours cruel d'être du mauvais côté, mais on a tout donné du début à la fin dans cette compétition."



Le portier de Tottenham a botté en touche lorsqu'il a été interrogé sur son avenir en Bleu : "Ce n'est pas le moment de répondre à ces questions-là. C'est une soirée douloureuse pour les joueurs, le staff et tous les supporters. On prendra un peu de recul et on y répondra dans quelque temps."