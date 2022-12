Varane : "La fin la plus cruelle"

Raphaël Varane a livré ses premières impressions au micro de BeIn Sports après la défaite.





Revenus par trois fois au score, les Bleus se sont finalement inclinés dans une cruelle séance de tirs au but face à l'Argentine. Malgré la déception, Raphaël Varane a fait part de sa fierté au micro de BeIn Sports : "On est très déçus. On a dû faire face à beaucoup de difficultés dans la compétition pour arriver jusqu'en finale. On a mis beaucoup de coeur, on s'est battu jusqu'au bout, même aujourd'hui où on n'était pas dans le match pendant une heure. On s'est battus, on est revenus, on aurait même pu gagner. C'est un groupe qui a du coeur, donc forcément très triste, mais aussi très fier. Ça fait partie du foot. C'est la fin la plus cruelle de perdre sur les penalties, mais c'est comme ça. En tout cas, on a tout donné. Très fier d'être arrivé en finale, très fier de nous être battus jusqu'au bout."



Le vice-capitaine des Bleus a souligné la force de caractère du groupe : "On a complètement raté notre première mi-temps mais on n'a rien lâché. On était en retard dans tout. On est revenus un peu miraculeusement dans le match, ensuite on a poussé, on était mieux physiquement et on aurait pu gagner. Cette équipe a beaucoup de coeur et on peut être fier de ce qu'on a fait. On a eu un parcours sinueux, beaucoup d'obstacles... Bravo à l'Argentine pour ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes."