Martinez : "J'étais tranquille pendant la séance"

Après la rencontre, Emiliano Martinez est revenu sur les évènements marquants de cette finale.





Héros de l'Argentine aux tirs au but avec deux arrêts, Emiliano Martinez a joué un grand rôle dans la victoire des siens face aux Bleus en finale de la Coupe du Monde 2022 (3-3, 4 t.a.b à 2).



Après la rencontre, le portier de l'Albiceleste a livré son analyse de la rencontre : "C'était un match très compliqué, ils sont revenus, et c'est le destin de notre équipe de souffrir. Ils ont eu ce penalty et après, tout ce dont j'avais rêvé, s'est réalisé. Je n'ai pas de mots pour ça. J'étais tranquille pendant la séance des tirs au but, et tout s'est déroulé comme on le souhaitait."