L'Argentine domine les Bleus aux penalties

L'équipe de France s'est inclinée en finale face à l'Argentine aux tirs au but. Les Bleus étaient pourtant parvenus à revenir au score à deux reprises.





L'équipe de Didier Deschamps n'est pas parvenue à faire le doublé. Les Français avaient été menés 0-2, avant que Kylian Mbappé n'inscrive un doublé (dont un but sur penalty) et permette à son équipe de revenir à 2-2. L'Argentine a marqué un nouveau but, et Kylian Mbappé a égalisé sur un nouveau penalty. La décision s'est finalement faite aux tirs au but : les Bleus se sont inclinés aux penalties (2-4), après qu'Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman aient raté leur tir.



L'Albiceleste aura bientôt une troisième étoile. La France reste à deux.