Mercato : le prix de Gerson revu à la baisse ?

Alors qu'aucun club ne semble prêt à investir les 20 millions d'euros demandés par l'OM, le club aurait fixé un nouveau montant pour laisser filer Gerson.





Déterminé à quitter l'OM dès cet hiver pour retrouver son ancien club de Flamengo, Gerson est toujours dans l'attente. Ces dernières semaines, les deux clubs étaient en négociations, mais n'étaient pas parvenus à trouver un accord sur le montant du transfert. En effet, l'OM attendait pas moins de 20 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain, une somme que les Mengao jugent trop importante.



Voyant qu'aucun club n'était prêt à investir une telle somme, Pablo Longoria aurait finalement revu ses exigences à la baisse selon les informations obtenues par Jeunes Footeux. Le média, qui cite des sources brésiliennes, estime qu'une offre de 16 millions d'euros, bonus inclus, serait suffisante pour que l'opération se conclue. Selon le journaliste Julio Miguel Neto, Flamengo cherche à vendre plusieurs éléments dans le but de formuler une nouvelle offre à l'OM dans les prochains jours.



Malgré l'intérêt de West Ham et du FC Séville, l'avenir de Gerson semble s'écrire au Brésil. Le mois dernier, Pablo Longoria avait exprimé les raisons de son début de saison compliqué, pointant un problème d'adaptation au système Tudor : "Dans beaucoup de moments dans le football, toutes les choses ne sont pas alignées. Un joueur dépend de l'entraîneur. On a beaucoup changé à l'intérieur de l'OM, on a changé de coach, de joueurs, de façon de jouer. Tout le monde ne s'adapte pas tout de suite à la situation."