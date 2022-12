Ronaldinho : "La France, c'est trop fort"

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, Ronaldinho a fait part de son admiration envers les Bleus et Didier Deschamps.





Le champion du monde 2002, déçu que son pays ne soit pas en finale, a loué la qualité de l'Équipe de France, faisant au passage l'éloge de Didier Deschamps : "Ce sont deux équipes qui le méritent. Je pense que le Brésil avait une très bonne équipe aussi. Mais les choses ne se sont pas passées comme on pensait. Le Brésil a toujours la pression. Quand on pense foot, on pense Brésil. C'était un très bon groupe avec beaucoup de talents pourtant. J'espère que cette génération gagnera quelque chose. Vous avez une génération trop forte avec un entraineur qui est habitué à gagner. J'adore Didier Deschamps, il est très bon. C'est un seigneur, qui a été un très bon joueur et qui connaît très bien le foot. En plus, c'est une personne formidable à chaque fois qu'on se croise. J'aime bien la manière dont il fait jouer la France."



Ronaldinho explique que l'ancien coach de l'OM est très apprécié au royaume de Pelé : "Au Brésil, il a une très bonne image et on apprécie la manière de jouer des Bleus. Vous avez des jeunes qui sont très bons et un bon entraîneur, c'est le secret de la réussite. Même avec tous les absents, vous êtes là. Non, c'est trop fort vraiment, même si avant la compétition, vous étiez parmi les favoris, donc ce n'est qu'une demi-surprise. Je suis content de voir la France en finale."