Mercato : quand l'OM voulait Paredes...

L'OM s'est intéressé à Leandro Paredes (Juventus), lorsque Vincent Labrune était président. Le joueur avait notamment été supervisé.





Dans son édition du jour, La Provence rappelle que l'OM a voulu recruter Leandro Paredes, quand Vincent Labrune était président (2011-2016). Le natif d'Orléans s'était même déplacé avec Basile Boli pour le superviser, mais l'affaire "n'était pas allée beaucoup plus loin", ajoute le quotidien.



Le joueur argentin a défendu les couleurs de Boca Juniors, avant de rejoindre l'Italie (AS Rome, prêts au Chievo et à Empoli), le Zenith St Petersbourg et le PSG (avec un prêt en cours à la Juventus). À Marseille, Leandro Paredes est considéré comme l'un des responsables (avec Neymar) du Clasico qui a dégénéré en 2020. 17 cartons avaient été distribués, dont 5 cartons rouges.