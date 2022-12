Boghossian : "il faudra ériger une statue à Deschamps"

Alain Boghossian a souligné l'importance de Didier Deschamps, au sein de la sélection française. Le joueur formé à l'OM pense qu'il faudra lui ériger une statue, s'il remporte à nouveau le Mondial.





Dans un entretien accordé à La Provence, Alain Boghossian a confié le bien qu'il pensait de son ancien partenaire de l'équipe de France, Didier Deschamps. L'ex-milieu de terrain pense que le technicien fait l'unanimité, en interne : "Il a transmis aux joueurs la foi en ses choix tactiques. "Si vous vous adaptez à ce que je propose, il y a moyen d'aller loin." Le travail de Griezmann, qui est le joueur de cette coupe du monde, la très belle performance de Rabiot, l'éclosion de Tchouaméni, qui sait rester en place, c'est à Didier qu'on les doit. Après, il sait qu'il a Giroud, déjà essentiel en 2018, même s'il n'avait pas marqué de but, mais qui mobilise du monde à son marquage et qui va être un poison pour les Argentins", a-t-il expliqué. Alain Boghossian est confiant, avant la finale : "Cette coupe du monde se joue toujours à des détails. Il faut rester vigilant. Mais je sens que la France va encore gagner. Grâce à Didier. Il y est pour beaucoup. Il faudra lui ériger une statue."



Pour rappel, il s'agit de la quatrième finale des Bleus, depuis 1998, dont deux ont été gagnées. L'Argentine a perdu ses deux dernières finales, face à l'Allemagne (0-1 après prolongation, en 2014) et la RFA (0-1, en 1990).