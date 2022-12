Pirès : "Deschamps, il est génial..."

Robert Pirès a donné son sentiment sur la finale de Coupe du monde Argentine-France qui va se jouer ce dimanche. L'ancien attaquant de l'OM a souligné le rôle tenu par Didier Deschamps, dans la sélection.





Dans La Provence, Robert Pirès a évoqué le duel à venir entre l'Argentine et la France. L'ex-Gunner craint que le physique ne fasse la différence : "L'élément physique peut faire pencher la balance côté argentin. Contre l'Angleterre et le Maroc, j'ai trouvé les Bleus un peu émoussés. C'est bien de savoir souffrir, mais ça n'a pas tenu à grand-chose. Le retour de Rabiot un peu reposé fera beaucoup de bien. Quoi qu'il arrive, il faudra retenir que la France a réussi son Mondial. Honnêtement, comme beaucoup de monde, j'étais plutôt pessimiste, vu toutes les absences. Mais le réservoir est vraiment profond en France, on trouve toujours des talents et on peut croire en l'avenir. Surtout quand on voit Tchouaméni s'imposer ainsi."





"Il est bien plus qu'un bon entraîneur"

Robert Pirès ne tarit pas d'éloges sur Didier Deschamps, qu'il a connu comme joueur en sélection : "Didier, il est génial. Deux finales de coupe du monde, une autre de l'Euro. Je ne suis pas surpris : quand il était joueur, on sentait qu'il serait un bon entraîneur. Il est devenu bien plus que ça...", a-t-il continué.



Robert Pirès a défendu le maillot de l'OM entre 1998 et 2000. Le natif de Reims a contribué à sauver le club phocéen, qui était dans une situation très difficile suite au départ de Rolland Courbis. Il a cumulé 93 apparitions sous la tunique olympienne, pour 14 buts et 21 passes décisives.