Les craintes de Deschamps avec l'Argentine

Didier Deschamps a évoqué les qualités de la sélection argentine, que son équipe affrontera cet après-midi dans le cadre de la finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur note en particulier sa faculté à relever les défis physiques et l'apport de sa star Lionel Messi.





Face aux médias, Didier Deschamps a livré une analyse succincte de son adversaire argentin. Le technicien a souligné sa faculté à s'imposer dans les duels physiques : "Cette équipe d'Argentine, ce sont des joueurs avec une âme de combattant. Ils aiment ça, ils adorent être dans le défi physique. Ils ont toutes les aptitudes pour faire ça. Ils le font bien, c'est dans leur ADN, mais ce sont de bons footballeurs également. Il ne faut les réduire uniquement à des joueurs de duels", a-t-il déclaré.



L'ancien coach de l'OM a aussi insisté sur l'apport que constituait Lionel Messi : "Evidemment ils ont un joueur qui est capable de faire énormément de différences, qui l'a fait jusqu'à maintenant. Après, avec un tel joueur, il faut limiter sa zone d'influence. Il a un positionnement relativement libre donc il est un peu partout. Il faut tenir compte de la capacité qu'il a. Il est vraiment en jambe actuellement, il est décisif avec ses accélérations et avec ses passes."



Lionel Messi a marqué 5 buts et donné 3 passes décisives en 6 matchs, depuis le début de la compétition. Il s'agit de son Mondial le plus abouti.