Mercato : ça bouge pour Ounahi

Selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, quatre formations sont passées à l'action pour faire signer Azzedine Ounahi, ces prochaines semaines. Il s'agirait de deux cadors allemands, un français et un italien. Le milieu de terrain privilégierait quant à lui le challenge sportif, et souhaiterait rejoindre une équipe dont le jeu lui correspond et qui favorise son épanouissement personnel.



Le nom d'Azzedine Ounahi a été lié à l'OM, ces dernières semaines. L'international marocain évolue pour l'instant avec Angers, qui n'envisage a priori pas de le brader...