Gignac précise ses propos sur l'Argentine

André-Pierre Gignac est revenu sur ses propos récemment relayés par la presse. L'attaquant est à fond derrière l'équipe de France.





André-Pierre Gignac a réagi au petit tollé provoqué par une déclaration sur les Argentins. L'attaquant des Tigres sera bien derrière les Bleus, ce dimanche : "On connaît les sorties de contexte de phrases espagnoles, quand on essaie de les traduire en français, ce n'est pas terrible. Je n'ai même pas à me justifier sur l'amour que je porte à l'équipe de France. Dernièrement, je suis allé aux Jeux olympiques, j'ai essayé de représenter mon pays avec la plus grande des passions, le plus grand des amours pour ce maillot. C'est dommage, c'est vraiment sorti d'un contexte. C'était avant France-Angleterre, on me demandait si la France venait à être éliminée, qui je voyais en favori. J'ai dit l'Argentine, tout simplement", a-t-il confié à RMC Sport.



Âgé de 36 ans, André-Pierre Gignac totalise 36 apparitions avec l'équipe de France. L'ancien joueur de l'OM a marqué 7 buts.