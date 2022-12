Argentine-France : les compos probables

La Coupe du monde livrera son épilogue ce soir, lors de la finale Argentine-France. Voici les équipes qui pourraient démarrer la rencontre.





Le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde sera donné à 16h00, ce dimanche. Elle mettra en opposition l'Argentine et la France. Les Bleus ont l'occasion de conserver leur titre, ce qui n'a pas été fait depuis 60 ans.



Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe au complet. Tout au moins si ses joueurs ne se ressentent plus du virus qui les a contaminés ces derniers jours. Le seul Marseillais qui devrait démarrer le match devrait être Théo Hernandez (qui est né à Marseille). Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi devraient être sur le banc.



La compo probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Giroud, Mbappé.



La compo probable de l'Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Li. Martinez, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.



La rencontre sera diffusée par TF1 et beIN Sports.