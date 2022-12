Casoni : "L'OM a perdu son identité"

Lors d'une interview sur YouTube, Bernard Casoni a évoqué la possibilité d'un retour à l'OM. Il estime que le club a perdu une partie de son identité.





Invité à réagir sur un possible retour dans le club qui lui a permis d'être champion d'Europe en 1993, Bernard Casoni n'a pas fermé la porte, même s'il estime que le club a perdu son identité au cours des dernières années.



Interview par le YouTubeur Franek, l'ancien coach de Bastia a déclaré : "Je trouve que l'OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction, il n'y a que des étrangers, l'actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate. Aucun ne connaît l'identité du club, il n'y a pas de Marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l'histoire de l'OM et qui mériteraient d'être là. C'est un club fantastique et c'est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu'il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été."



Faire venir des Marseillais au club n'est pas forcément gage de réussite, José Anigo en est la preuve. Étranger ou pas, le principal est d'être compétent.