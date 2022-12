Lloris : "Très peu de gens y croyaient au départ"

Devant la presse, Hugo Lloris a livré son sentiment à quelques heures d'affronter l'Argentine pour un nouveau titre de champion du monde.





En conférence de presse, le capitaine des Bleus a livré son analyse de l'Argentine et n'a pas voulu résumer cette équipe à Lionel Messi : "L'Argentine est une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur, qui exploite très bien les erreurs de l'adversaire. Il y a toujours eu de très grands joueurs dans cette équipe, il y a eu Diego Maradona et maintenant Leo Messi qui fait partie de la légende de notre sport. Il y aura beaucoup d'attente sur cette finale. Quand on est Français, c'est un grand événement, quel que soit l'adversaire. Mais rencontrer l'Argentine rend les choses encore plus belles. On espère que ce match restera dans les annales de l'équipe de France. On sait ce que Lionel Messi représente dans l'histoire de notre sport, mais ce sera un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine, qui a de grands joueurs, de vrais compétiteurs. On peut ressentir que tous les joueurs argentins se consacrent à Messi. On essaiera de trouver la clé du succès."



Invité à réagir sur le soutien reçu par l'Argentine à travers le monde, le portier de Tottenham a avoué ne pas y prêter vraiment attention : "À partir du moment où on a le soutien de nos supporters, que le pays est derrière nous, le reste a très peu d'importance. On a démarré cette compétition avec une mission. Très peu de gens y croyaient au départ de cette aventure et on se retrouve en finale quatre ans après. On va tout donner pour sortir vainqueur de cette ultime bataille."