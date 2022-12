Deschamps : "L'Équipe de France est au-dessus de tout"

En conférence de presse, Didier Deschamps s'est confié sur sa fierté d'être le sélectionneur des Bleus à la veille d'une seconde finale de Coupe du Monde consécutive.





À quelques heures de coacher sa deuxième finale de Coupe du monde d'affilée, Didier Deschamps a fait part de son attachement à l'Équipe de France : "L'équipe de France a toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. J'ai eu ce privilège dans ma première vie de joueur avant de le connaître sélectionneur pendant dix ans maintenant. C'est vraiment la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux d'être dans cette fonction. Le plus important, ça n'a jamais été moi, mais l'équipe de France. Je considère qu'elle est au-dessus de tout, je suis à son service, depuis dix ans et encore là pour le match qui nous attend demain. J'ai uniquement en tête le match de demain et tout faire pour aller chercher un nouveau titre."



Les Bleus retrouvent l'Argentine, qu'ils avaient éliminé en huitième de finales de la Coupe du Monde 2018. Pour DD, cette opposition sera totalement différente : "Ce n'est clairement pas la même équipe (qu'en 2018), ça ne sert à rien de comparer. C'était un 8e de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Mais les six matchs qu'ils ont joués dans ce Mondial, avec des systèmes et des joueurs différents, c'est quelque chose qui nous sert. Ils peuvent faire quelque chose de différent en finale, nous aussi. Il faut être prêts à toutes les situations."