Deschamps ne sera jamais un héros, Riolo explique pourquoi

Daniel Riolo pense que l'absence de Zinedine Zidane et Michel Platini de la finale, dimanche, est révélatrice de l'ambiance qui règne au sein du football français. Le journaliste regrette que Noël Le Graët et Didier Deschamps soient en rupture avec eux.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué l'absence de Zinedine Zidane et Michel Platini, lors de la finale de la Coupe du monde programmée au Qatar. Le journaliste en déduit des choses sur Noël Le Graët et Didier Deschamps : "Il y a un duo à la tête de cette équipe de France qui va probablement remporter un deuxième succès, un énorme succès. Ils seront adulés. Deschamps sera un héros national. Mais si deux des plus grandes stars de notre football ne sont pas là-bas au Qatar, c'est que ces deux-là (Le Graët et Deschamps, NDLR) ne seront jamais les héros du football français. Vous pouvez m'insulter, je n'ai plus de compte Twitter de toute façon, mais pour moi, l'humain est aussi important que ce qu'il se passe sur le terrain. Je reconnaitrais tout leur talent sportif, mais la vérité est que le football français est en rupture avec deux de ses plus grandes stars. Je trouve ça incroyable pour l'histoire de notre football. Cela me fait une peine folle, mais je ne suis pas étonné", a-t-il déclaré.



Zinedine Zidane et Michel Platini ont en effet refusé les invitations de la FFF. Certains y voient la preuve de leurs mauvaises relations avec Didier Deschamps.