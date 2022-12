Courbis pessimiste pour les Bleus

Rolland Courbis craint que l'équipe de France ne soit pas armée pour rivaliser avec l'Argentine. L'ancien coach de Montpellier pense que l'unique chance pour l'emporter est liée à Kylian Mbappé.





Sur les ondes de RMC Sport, Rolland Courbis a évoqué le match à venir entre l'Argentine et la France, en finale de la Coupe du monde. Le consultant n'est pas optimiste : "J'ai beau regarder dans quel secteur ils pourraient être moins bons, je n'en trouve pas. Je pense qu'ils vont jouer à cinq derrière. Un des arrières centraux montera d'un cran, au milieu, pour harceler. Les quatre autres défenseurs vont coulisser de droite à gauche. Si nous, on a des problèmes de latéraux, eux ont deux latéraux côté droit et deux latéraux côté gauche qui peuvent se partager le boulot", a-t-il déclaré. Selon lui, la seule chance de la France passe par Kylian Mbappé : "Je vois une chance pour notre équipe de France, c'est un grand match de Kylian, qu'il prenne le dessus sur Messi. Je ne vois les choses que comme ça."



Rolland Courbis n'est heureusement pas réputé pour sa gestion des finales... Pour rappel, le dernier match entre les Bleus et l'Argentine a tourné à l'avantage des premiers. L'équipe de France s'était imposée 4-3 face à la sélection de Jorge Sampaoli, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie.