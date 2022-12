Équipe de France : des inquiétudes liées au virus

Après Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, plusieurs joueurs des Bleus ont ressenti les effets d'une contamination au "syndrome grippal", annoncé par le staff. Ce serait notamment le cas de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté.





Selon les informations recueillies par L'Équipe, plusieurs joueurs des Bleus ont été contaminés par le syndrome grippal qui a privé Dayot Upamecano et Adrien Rabiot du match France-Maroc (2-0). Ce serait le cas de Raphaël Varane, qui n'aurait pas des symptômes trop importants, et d'Ibrahima Konaté, qui serait fatigué et aurait mal à la tête. Par ailleurs, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez ne présenteraient pas de soucis particuliers, suite à leurs bobos d'après match contre le Maroc.



Le quotidien s'interroge sur les mesures qui ont été prises, face au risque de cluster. La maladie pourrait affaiblir le groupe de Didier Deschamps, dimanche.