Coupe du monde 2022 : le montant que l'OM va percevoir

L'OM devrait toucher 1,4 million d'euros, suite à la participation de ses joueurs à la Coupe du monde. Il s'agit du 3e montant en Ligue 1.





Selon L'Équipe, l'OM figure sur le podium des clubs français les plus rétribués, cette Coupe du monde. La formation phocéenne devrait toucher un chèque de 1,427 million d'euros pour la mise à disposition de ses joueurs pour la compétition. En Ligue 1, seuls le PSG (3,142 millions) et Monaco (1,460 million) font mieux. Rennes est 4e (1,243 million) et Lyon 5e (706 000).



Au total, les clubs français vont percevoir 12,1 millions d'euros de dédommagements.