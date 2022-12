Civelli : "Vous allez rencontrer une équipe libérée mentalement"

Renato Civelli a commenté le match Argentine-France qui se jouera dimanche. L'ancien défenseur de l'OM pense que les Bleus auront fort à faire face aux Argentins.





Dans La Provence, Renato Civelli a présenté le match Argentine-France. Le défenseur pense que les Français vont faire face à une équipe en pleine possession de ses moyens : "Vous allez rencontrer une équipe totalement différente, libérée mentalement. Ça saute aux yeux, quand tu vois leur visage, depuis trois ans. Ils n'ont perdu qu'un match sur les quarante derniers, ils ont gagné la Copa America, ils ont battu l'Italie dans cette Finalissima un peu bidon... Mais, en Argentine, tous les succès du monde n'étoufferont jamais l'immense pression des supporters. Quand ils jouent, soit ils survivent, soit ils meurent. Ils peuvent aussi compter sur un super coach. Scaloni va faire une grande carrière."



L'ancien défenseur insiste sur le rôle que tient Lionel Messi au sein de l'Albiceleste : "Il a enfin digéré son départ du Barça, son club de toujours. Ça a pris du temps, c'est normal. Maintenant qu'il a la tête à l'endroit, on voit le meilleur Messi. C'est son dernier Mondial, alors il donne sa vie sur le terrain pour ne pas avoir de regrets. Mais je ne l'imaginais quand même pas à un tel niveau, à 35 ans. (...) Sur une grande compétition internationale, il n'avait jamais été aussi fort et régulier. En 2014, on arrive en finale, mais il ne marque plus après les poules. Son parcours personnel au Qatar est juste énorme, du jamais-vu."



Lionel Messi totalise 5 buts et 3 passes décisives, depuis le début de la compétition.