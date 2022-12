H. Fournier : "Notre modèle est construit sur une organisation systémique"

Hubert Fournier, Directeur technique national (DTN), voit dans les résultats des Bleus une consécration du travail réalisé à la formation. Le dirigeant a souligné le rôle tenu par le maillage territorial développé ces dernières décennies.





Dans L'Équipe, Hubert Fournier a lié la réussite des Bleus à la structuration du football amateur et des centres de formation : "On ne part pas de rien. Notre modèle est construit sur une organisation systémique qui inclut tous les acteurs et, en premier lieu, les clubs amateurs. Depuis de nombreuses années, de gros efforts sont effectués dans les écoles de foot. Après, la FFF et les clubs pro ont su bâtir des structures à destination de ces jeunes afin d'avoir un maillage territorial unique sur le territoire", a-t-il déclaré. L'ancien Lyonnais ne pense pas qu'il faille s'arrêter là : "On doit s'ouvrir aux autres. Tous les ans, on invite nos directeurs de centre de formation à un voyage à l'étranger. On est allés en Angleterre l'an dernier, en Allemagne avant, pour s'adapter aux évolutions du football international", a-t-il ajouté.



Quand de nombreux clubs français parviennent à former des joueurs de grande qualité, l'OM enchaîne les restructurations sans parvenir à renforcer son équipe première. On peut regretter que le club olympien ne soit pour l'instant pas parvenu à se développer comme l'ont fait ses concurrents.