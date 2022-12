Giresse : "C'est Deschamps qui a créé tout cela"

Alain Giresse se réjouit des résultats obtenus par l'équipe de France. L'ancien joueur de l'OM souligne le travail réalisé par Didier Deschamps.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Alain Giresse s'est exprimé sur les résultats obtenus par les Bleus, au Qatar. L'ancien milieu de terrain y voit la patte de Didier Deschamps : "Quand même ! C'est lui qui a créé tout cela. Dans le jeu et l'état d'esprit. Entre le Mondial-2018, l'Euro, la Ligue des nations, puis cette coupe du monde, Deschamps a tenté pas mal d'expériences, de joueurs mais surtout de systèmes, pour en revenir à une défense à quatre et un hybride de 4-2-3-1, avec quatre véritables attaquants. Il a improvisé avec les joueurs qu'il avait", a-t-il lancé.





"Tu ne peux pas faire évoluer des joueurs à contre-courant"

Alain Giresse a rappelé les nombreux blessés auxquels fait face le sélectionneur : "Au dernier moment, il a dû changer ce qu'il avait prévu mais ce n'était pas de sa faute, c'était à cause des blessures. Il ne pouvait pas jouer sans Kanté et Pogba comme avec eux. Les systèmes dépendent des joueurs dont on dispose. Soit un entraîneur choisit un système et force les joueurs à s'y adapter, soit il choisit son système en fonction de ce dont il dispose. Moi, je suis d'accord avec Didier pour cette deuxième voie. Tu ne peux pas faire évoluer des joueurs à contre-courant."



Les Bleus devront certainement hausser leur niveau pour rivaliser avec cette Argentine qui monte en puissance, dimanche (16h00).