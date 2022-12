Völler : "Ce que réalise Deschamps est très fort"

Rudi Völler a commenté les résultats incroyables obtenus par Didier Deschamps à la Coupe du monde. L'ancien attaquant ne tarit pas d'éloges sur son ancien coéquipier à l'OM.





Interrogé par L'Équipe, Rudi Völler s'est exprimé sur le rôle de Didier Deschamps sur la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde. L'Allemand le classe parmi les plus grands : "Il fait partie des rares personnages à pouvoir se vanter de posséder un palmarès hors norme, tant comme joueur que comme entraîneur, aux côtés de Mario Zagallo et de Franz Beckenbauer."





"Il donne l'impression d'avoir tout bon"

Le directeur sportif du Bayer Leverkusen sent le Basque à sa place sur le banc des Bleus : "Comme sélectionneur, il donne l'impression d'avoir tout bon, de prendre presque à chaque fois la bonne décision. Avec ses discours, ses options tactiques et sa rage de vaincre, il parvient à former un groupe soudé qui le suit les yeux fermés. Ce qu'il réalise est très fort. La pression est quelque chose qui ne lui fait absolument pas peur. On sent chez lui une forme de sérénité et de plénitude tout en conservant intact son appétit de victoire. Comme s'il n'était jamais rassasié", a-t-il poursuivi.



Didier Deschamps et Rudi Völler ont défendu le maillot de l'OM ensemble entre 1992 et 1994. Le Français a ensuite rejoint la Juventus, tandis que l'attaquant est allé au Bayer Leverkusen, qu'il n'a quasiment plus quitté.