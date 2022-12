Labrune : "Si nous avions les moyens financiers de garder nos joueurs"

Vincent Labrune s'est exprimé sur les performances des Bleus. Le président de la LFP regrette que les clubs ne parviennent pas à retenir leurs joueurs.





Dans les colonnes de L'Équipe, Vincent Labrune a commenté la réussite de l'équipe de France, qui s'apprête à disputer sa quatrième finale en vingt-cinq ans. Le président de la Ligue regrette que les clubs ne parviennent pas à retenir leurs jeunes éléments : "Les performances de l'équipe de France nous disent deux choses. 1. Elles confirment la force de notre vivier. 2. Elles montrent le potentiel de développement incroyable de la Ligue 1 et de ses clubs. Seul Mbappé joue en L1 dans le onze de départ. Imaginez la force de nos équipes si nous avions les moyens financiers de garder nos autres joueurs. C'est le sens du projet porté par la LFP, mais c'est un travail de longue haleine", a-t-il déclaré.



VLB ne parle pas du fait que le degré de travail réalisé dans les clubs étrangers aide les Français à atteindre des niveaux supérieurs à ceux qu'ils auraient eus en Ligue 1. Jusque-là, chaque joueur qui partait affirmait davantage travailler en Italie, Allemagne, Espagne ou Angleterre. Cette donne parait toutefois évoluer, avec le recours de plus en plus fréquent à des entraîneurs étrangers.