Da Fonseca : "Les Argentins voudront intimider"

Dans l'émission Rothen s'enflamme, Omar Da Fonseca s'est exprimé sur la mentalité des joueurs argentins, qui, selon lui, chercheront à déstabiliser les Bleus par leur agressivité dimanche.





Le célèbre commentateur de BeIn Sports, de passage sur les ondes de RMC, s'est exprimé sur l'opposition entre la France et l'Argentine et estime que les joueurs de l'Albiceleste n'hésiteront pas à mettre un surplus d'agressivité : "A l'aube de ce match, je pense que la France part avec un léger avantage. Romero, Otamendi et de Paul, ça fait trois jours qu'ils ne se lavent pas les dents pour avoir mauvaise haleine. Ils vont essayer d'intimider et de diminuer la qualité de l'adversaire."



L'ancien joueur du PSG a expliqué que la principale crainte des Argentins se nommait Kylian Mbappé : "J'ai fait quelques médias argentins cette après-midi et personne ne m'a demandé des choses sur Rabiot ou Giroud, c'est exclusivement Mbappé. C'est évidemment l'élu de cette équipe. Pour moi, il ne fait pas des matchs moyens, c'est un joueur qui reste dans le défi, il va provoquer. Il ne peut pas tout réussir, mais il a le mérite de tenter et on doit valoriser ça. Tout l'équipe d'Argentine et tous les Argentins ont peur de Mbappé."