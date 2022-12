Dehon : "Deschamps a toujours un temps d'avance"

Pour RMC, Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens à Marseille sous l'ère Deschamps, s'est exprimé sur le sélectionneur des Bleus.





Interrogé par RMC, Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens de l'OGC Nice passé par l'OM (2010-2012), s'est remémoré son arrivée sur la Canebière avec Didier Deschamps : "Au départ, je ne le connaissais pas, c'est Steve qui m'a fait venir à l'OM et il fallait évidemment l'aval de Didier Deschamps. J'hésitais à signer à Marseille et il m'a appelé pour me rassurer. Dans mes souvenirs, il a aussi contacté Antoine Kombouaré parce que je sortais du PSG, donc ce n'était pas simple de venir à l'OM. C'est quelqu'un qui a toujours été aux petits soins avec moi, il m'a accueilli à bras ouverts."



Il a ensuite détaillé sa méthode : "A Marseille, il n'avait pas le temps de se régénérer comme c'est le cas en tant que sélectionneur. C'est quelqu'un qui a toujours un mot pour tout le monde, qui ne lâche personne. J'ai vu, là-bas, qu'il était très protecteur du staff malgré les difficultés. Tout ce qui lui arrive, à un moment, c'est plus de la chance, Didier a la gagne en lui. J'ai assisté à toutes ses causeries et il vous hérisse les poils des bras. Il maîtrise l'évènement et c'est un coach qui arrive à diminuer le stress de certains joueurs. Il a toujours un temps d'avance, que ce soit pour lui ou pour l'équipe. Pour lui, la finale a commencé dès la composition de son groupe."