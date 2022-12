Rongier : "Tudor est vraiment proche de nous"

Dans le dernier épisode d'Objectif match, Valentin Rongier s'est exprimé sur la relation qu'entretenait Igor Tudor avec ses joueurs.





Souvent taxé d'entraîneur froid et strict avec ses joueurs, Igor Tudor ne semble pas du tout avoir cette image auprès de son groupe. Dans le dernier épisode d'Objectif match, Valentin Rongier parle au contraire d'un coach à l'écoute et qui prend le temps d'échanger, de motiver et qui est très attentif au moral de ses troupes : "Je pense que c'est aussi physiquement qu'il donne cette impression-là, parce qu'il est grand, il a une voix grave. Quand les médias essayent de l'approcher, il met de la distance, mais je pense qu'il se protège simplement. Au quotidien, il est vraiment proche de nous, il essaye de comprendre ce que l'on ressent sur le terrain, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas pour s'adapter."



Vivement critiqué dès son arrivée par la presse et par une partie des supporters, le natif de Split a répondu présent en restant invaincu lors des neuf premières rencontres de Ligue 1. Après une période un peu plus délicate en octobre (trois défaites consécutives en championnat), les Olympiens ont su redresser la barre avant la trêve internationale en s'imposant face à Lyon et sur la pelouse de Monaco. Igor Tudor semble en tout cas avoir l'adhésion de son groupe.