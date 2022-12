Kolo Muani raconte son but

Au micro de TF1, Randal Kolo Muani est revenu sur son but inscrit en fin de match pour sceller la victoire des Bleus face au Maroc.





Entré en jeu à la 78ème minute lors de la demi-finale face au Maroc, Randal Kolo Muani n'a pas mis longtemps à rendre la confiance que lui a accordée Didier Deschamps. En effet, 44 secondes plus tard, l'attaquant de Francfort était à la réception d'une frappe contrée de Kylian Mbappé pour inscrire le but du 2-0, son premier but en sélection.



Après la rencontre, l'ancien Nantais était toujours sur un petit nuage au moment de livrer ses impressions au micro de TF1 : "C'est magique. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que ça fait. Il faut qu'on se donne les moyens pour aller jusqu'au bout. Je suis toujours dans mes rêves et j'ai du mal à me réveiller. Mon but ? Sur l'action, j'ai bien fait de suivre Kylian, car c'est lui qui fait tout le travail et sa frappe contrée me revient bien dessus. Bon, je peux être fier de mon positionnement, aussi."