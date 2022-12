Rami : "L'équipe d'Argentine a montré beaucoup de méchanceté"

Adil Rami s'est exprimé sur la finale Argentine-France qui se disputera dimanche. L'ancien défenseur de l'OM a critiqué l'Albiceleste, en particulier Leandro Paredes, pour leur agressivité.





Sur TMC, Adil Rami a commenté la rencontre à venir entre l'Argentine et la France. Le défenseur n'apprécie pas le jeu de l'adversaire des Bleus : "Je n'aime pas cette équipe argentine. J'aime beaucoup Lionel Messi. J'aime tout de ce joueur. C'est une légende et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. J'ai eu la chance de le rencontrer en Espagne, a encore expliqué l'actuel joueur de Troyes en Ligue 1. Mais l'image que l'équipe argentine a montrée pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté, et de non fair-play... Sur les terrains je trouve qu'elle n'a pas montré une belle image."





"L'image que Paredes montre, je n'ai pas aimé"

Le joueur de l'ESTAC n'aime notamment pas Leandro Paredes, qui est actuellement prêté par le PSG à la Juventus de Turin. "Je ne veux pas cibler des joueurs, mais par exemple Paredes. On va sûrement dire que c'est parce que je suis Marseillais et que je n'aime pas les Parisiens, Paris ce n'est pas un ennemi, mais un rival. L'image que Paredes montre, je n'ai pas aimé", a-t-il poursuivi. Et de conclure sur une note positive : "Je pense que l'on va gagner. Il y a trop de choses qui ont fait que, avec les blessures et les problèmes qu'il y a eu, notamment avec la famille Hernandez, il y a trop de choses qui vont dans notre sens. Ces joueurs cartonnent, explosent et ce n'est pas pour rien."



Le match Argentine-France est programmé à 16h00, dimanche. Il sera co-diffusé sur beIN Sports 1 et TF1.