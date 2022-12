Coupe du monde 2022 : 19 % des boycotteurs auraient changé d'avis

19 % des Français qui souhaitaient boycotter le Mondial auraient changé d'avis. Le boycott resterait suivi par 37 % des Français.





Selon un baromètre BVA réalisé pour RTL, 19% des Français qui avaient affirmé vouloir boycotter la Coupe du monde ont changé d'avis. 60 % des Français avaient initialement annoncé ne pas vouloir suivre la compétition, en raison des questions sur les droits humains non respectés et la condition des travailleurs migrants au Qatar. D'après le baromètre, 43 % des Français n'ont jamais eu l'intention de boycotter le Mondial, 19 % ont changé d'avis et 37 % resteraient fermés à ses retransmissions.



Cela n'empêche pas les Bleus de réunir de nombreux téléspectateurs, lors de chacun de leurs matchs. Face au Maroc, 20 millions de personnes auraient pris place devant TF1. 33 % des Français jugeraient négativement ces grosses audiences.