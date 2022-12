Deschamps répond sur un possible plan anti-Messi

Didier Deschamps s'est exprimé sur la possible mise en place d'un plan anti-Messi, lors de la finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur souhaite surtout limiter son influence, sans se focaliser sur lui.





En conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué la présence de Lionel Messi, dans les rangs de l'Argentine. Le sélectionneur français pense que son rôle a changé, ces dernières saisons : "Messi est vraiment étincelant dans ce tournoi. Il y a quatre ans, c'était différent. Il avait joué avant-centre contre nous et ce n'était pas ce que j'avais prévu à l'époque. Il est plus dans une doublette aujourd'hui, avec une vraie liberté et il touche beaucoup de ballons. Il est très en forme physiquement. Un plan anti-Messi ? On va essayer de limiter son influence comme les Argentins voudront tenter de limiter l'influence de certains de mes joueurs. Mais l'Argentine n'est plus dans la même configuration qu'il y a quatre ans", a-t-il déclaré.



Depuis le début de la compétition, Lionel Messi a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives en 6 rencontres. Le joueur totalise 96 buts en 171 sélections avec l'Albiceleste.