Puma a inauguré la nouvelle boutique de l'OM au Vélodrome

Puma a inauguré la nouvelle boutique de l'OM au stade Orange Vélodrome. Pablo Longoria, Dimitri Payet, Valentin Rongier, Jonathan Clauss, Samuel Gigot et Simon Ngapandouetnbu étaient notamment présents.





L'équipementier de l'OM a rénové la boutique située au stade Orange Vélodrome. Totalement repensé, le nouveau lieu est plus spacieux et agencé différemment. Les travaux ont aussi consisté en sa modernisation. Les dirigeants la jugent désormais capable d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes, les soirs de matchs. Pablo Longoria, Dimitri Payet, Valentin Rongier, Jonathan Clauss, Samuel Gigot et Simon Ngapandouetnbu étaient notamment présents à l'événement.



Pour rappel, l'affluence du Stade Orange Vélodrome a franchi un cap, cette saison. Le club phocéen affiche la 8e moyenne parmi les championnats européens, avec 62 136 spectateurs par match.