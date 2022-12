Le clap de fin pour la Super League ?

La justice européenne a donné un avis favorable à l'UEFA, dans le conflit qui l'opposait aux porteurs du projet de Super League. L'instance européenne devrait être libre de sanctionner les clubs dissidents.





En plus de créer un beau bazar, le Real Madrid, le Barça et la Juventus de Turin avaient attaqué l'UEFA sur de multiples fronts judiciaires pour la contraindre d'accepter sans broncher la création d'une Super League concurrente. La cour de justice de l'Union européenne a rendu un avis, jeudi, estimant que l'UEFA avait le droit de sanctionner les clubs qui créaient une compétition rivale. Ses règles "sont compatibles avec le droit de la concurrence de l'Union", a-t-elle estimé. Cette "opinion" devrait bientôt être confirmée par une décision définitive. Elle semble sceller le projet porté par les trois clubs précités.



Le Real Madrid, le Barça et la Juventus de Turin pourraient être sanctionnés dans les prochains mois. La procédure disciplinaire lancée en mai 2021 avait été suspendue en attendant les décisions de justice, mais devrait être bientôt réactivée. Or les sanctions pourraient coûter très cher aux trois clubs, dont deux sont dans des situations financières catastrophiques.