Djorkaeff : "Deschamps a pris un super virage"

Youri Djorkaeff a donné son sentiment sur le travail effectué par Didier Deschamps, avec l'équipe de France. L'ancien attaquant se réjouit du parcours réalisé par les Bleus.





Interrogé par La Provence, Youri Djorkaeff a commenté les performances réalisées par l'équipe de France, durant la Coupe du monde. L'ancien attaquant aime le jeu actuel des Bleus : "La France a été bonne, que ce soient ceux qui démarrent ou ceux qui rentrent. Le match contre la Tunisie a été un révélateur pour savoir qui sont les titulaires, ou pas. Cela a peut-être fait du bien à tout le groupe. Cette équipe est bien concentrée, elle n'a rien lâché contre le Maroc, même quand elle a marqué après cinq minutes de jeu. Elle pratique vraiment un super jeu", a-t-il estimé.





"Sept coupes du monde, 4 finales..."

L'ancien joueur de Monaco a souligné le travail réalisé par Didier Deschamps. Il ne s'attendait pas à un tel redressement, après l'Euro raté : "On était dans le brouillard après l'Euro. Il s'était passé tellement de choses... On en était sorti avec un goût amer. Didier a vraiment fait un super travail, il a pris un super virage. Il est en phase avec son groupe et ses leaders, et ça se voit", a-t-il poursuivi. Le Snake y voit le progrès du football français : "En 1982 et 1986, on avait des générations fortes. Il fallait le déclic de 98. Derrière, ça s'est enchaîné : 2006, 2018 et aujourd'hui. C'est fort. C'est grâce aux efforts de nos clubs qui sont ambitieux et se sont mis au niveau, et au travail de la formation française. On peut être fiers de ça. Vous vous rendez compte ? Sept coupes du monde, 4 finales. En 98, on avait zéro étoile ; le 19 décembre, on en aura peut-être une troisième... Il y a "DD", mais les joueurs aussi. Le football français a vraiment progressé."



Seuls les entraîneurs Franz Beckenbauer (Allemagne), Carlos Bilardo (Argentine) et Vittorio Pozzo (Italie) avaient enchaîné deux finales consécutives, lors des Coupes du monde. Didier Deschamps est entré dans un cercle encore plus fermé.