"Suarez va marquer beaucoup de buts" estime l'un de ses coéquipiers

En conférence de presse, Alejandro Pozo, latéral d'Almeria, s'est exprimé sur l'arrivée de Luis Suarez.





Après seulement six mois passés sous les couleurs olympiennes, Luis Suarez est retourné en Liga, dans le championnat qui l'a vu éclore. L'OM s'est entendu avec Almeria pour un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros qui sera automatiquement levée en cas de maintien.



Alors qu'il a rallié le sud de l'Espagne depuis une petite semaine, l'attaquant colombien semble déjà faire l'unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers et notamment Alejandro Pozo, qui s'est exprimé en conférence de presse : "C'est un attaquant qui vient d'une grande équipe du championnat français et qui avait payé 10M€ pour lui. Luis Suarez est très agressif et va marquer beaucoup de buts. Je m'entends très bien avec lui et il est déjà complètement intégré dans le groupe. C'est comme s'il n'était pas un nouveau joueur de l'effectif. En espérant qu'il puisse apporter à l'équipe face à la Real Sociedad."