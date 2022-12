Le Maroc va déposer une réclamation

Selon les informations obtenues par Footmercato, la Fédération Royale Marocaine de Football va déposer une réclamation auprès de la FIFA pour contester les décisions arbitrales de Cesar Ramos.





Hier soir, le Maroc a vu son superbe parcours stoppé par une Équipe de France toujours plus efficace que son adversaire. Après l'ouverture du score de Théo Hernandez à la 5ème minute, c'est Randal Kolo Muani qui a scellé le sort des Lions de l'Atlas à la 79ème minute.



Si le quart de finale face à l'Angleterre avait été marqué par des décisions arbitrales qui avaient eu une influence sur le match (deux pénaltys sifflés pour les Three Lions), celui d'hier a été plus calme pour l'arbitre Cesar Ramos. Pourtant, ce n'est pas l'avis de la Fédération Royale Marocaine de Football, qui, selon les informations obtenues par Footmercato, va déposer une plainte auprès de la FIFA. "Une protestation qui fait suite aux deux penalties non sifflés pour le Maroc en première période" explique une source au média.



Une décision assez incompréhensible tant elle n'a absolument aucune chance d'aboutir.