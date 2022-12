Koundé : "On sait souffrir"

En zone mixte, Jules Koundé a reconnu que le Maroc avait posé des problèmes aux Bleus, mais que la résilience des joueurs de Deschamps leur avait permis de décrocher la victoire.





Le défenseur du FC Barcelone, qui occupe un poste où il est moins à l'aise, a limité les dégâts lors des deux derniers matchs face à l'Angleterre et au Maroc. Contre les Lions de l'Atlas, c'est d'ailleurs le côté gauche qui a davantage était mis en difficulté en raison du repli défensif inexistant de Kylian Mbappé.



Après le succès des Bleus, Jules Koundé a savouré la qualification devant les médias, mettant en avant les qualités défensives des hommes de Deschamps : "L'enthousiasme? Oui, je suis désolé, j'ai tout manqué, j'étais au contrôle antidopage, j'ai manqué le discours, les célébrations, donc je ne suis pas encore dans le mood, mais ça va venir. Jouer la finale ? C'est un rêve. Le Maroc nous a posé des problèmes, ils ont fait un super match et nous on a su répondre au défi physique, on savait qu'il fallait très bien commencer le match et le but de Theo nous a facilité la tâche. On a été bien compacts, en seconde période, c'était un peu plus difficile, ils ont eu le ballon, on a parfois été sur un fil, finalement on a encore une fois été très solidaires, tout le monde a fait beaucoup d'efforts. On est une équipe qui sait souffrir, dans tous les matches, on a eu des périodes où on était moins bien, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à être très intenses, à se battre pour le copain. Ils savent jouer, ils nous ont posé des problèmes entre les lignes, heureusement pour nous Hugo Lloris a fait quelques arrêts et on a eu un petit peu de chance.'