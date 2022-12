Hernandez : "J'ai une pensée pour mon frère"

Au micro de TF1, le premier buteur des Bleus a exprimé sa joie après la victoire tricolore face au Maroc (2-0).





Il n'était pas destiné à être titulaire sur le côté gauche de la défense française, pourtant Théo Hernandez a su répondre présent depuis le début de la Coupe du Monde. Hier soir, c'est lui qui a fait sauter le verrou marocain dès la cinquième minute de jeu. Après la rencontre, il a eu une pensée pour son frère, blessé dès le premier match face à l'Australie : "J'ai une pensée pour mon frère Lucas aussi, j'espère qu'il sera là pour la finale."



Le latéral gauche du Milan AC avait du mal à réaliser l'exploit des Bleus d'atteindre une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive : "Non, on ne réalise pas. Deux finales de suite, c'est incroyable, c'est fou. On a fait du bon boulot aujourd'hui. C'était dur, mais on est là, on est en finale ! Contre l'Argentine, ça va être un gros match. On va bien travailler pour gagner cette finale."