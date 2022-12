Regragui : "J'espère que la France va gagner la finale"

En conférence de presse, le sélectionneur marocain a salué le parcours de ses joueurs et a félicité l'Équipe de France, qu'il soutiendra en finale dimanche.





Impérial défensivement depuis le début de la compétition avec un seul petit but encaissé avant la demi-finale, les Marocains ont craqué dès la 5ème minute de jeu hier, avec un but de Théo Hernandez. Malgré tout, les Lions de l'Atlas n'ont pas démérité et auraient pu égaliser à plusieurs reprises, avant que Randal Kolo Muani ne vienne doubler la marque à la 79ème minute.



Devant les médias, Walid Regragui a livré son analyse de la rencontre : "On a donné le maximum, et c'est le plus important. On a eu quelques blessés, c'était un peu trop pour nous. Mais je n'ai rien à dire parce que les entrants ont donné le maximum. On a été au bout du bout. Après, contre une équipe comme la France, chaque erreur se paie cash. On ne rentre pas bien dans le match, avec beaucoup de déchet technique en première mi-temps, on ne pouvait pas aller en finale comme ça. Mais bravo à mes joueurs, ça n'enlève rien à tout ce qu'ils ont fait ici. Bravo à DD et bravo aussi à la presse mondiale qui nous a fait déjouer à nous parler de possession. Mais on apprend, et moi le premier. La France est en finale et j'espère qu'ils vont la gagner."