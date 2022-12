Macron salue le travail de Deschamps

Après la victoire face au Maroc en demi-finale (2-0), le président de la République a tenu à féliciter tout particulièrement Didier Deschamps.





Comme en 2018, Emmanuel Macron, grand amateur de football et supporter de l'OM, était présent dans les tribunes pour soutenir l'Équipe de France hier soir contre le Maroc. Il a une nouvelle fois assisté à une victoire des hommes de Didier Deschamps, qui a amené son équipe pour la deuxième fois en finale d'une Coupe du Monde.



Après la rencontre, le président de la République a tenu à saluer le formidable travail du sélectionneur français : "Le sport procure des émotions simples et pures. J'étais tendu parce qu'un match n'est jamais gagné. Les Marocains ont très bien joué. Je dis un immense merci à Didier Deschamps et à cette équipe, un mélange de différentes générations. Deschamps est là avec sa baraka. Cette équipe m'a rendu très fier. J'ai vu un match encore extraordinaire. Griezmann est d'une générosité inouïe. Que tout le monde profite du moment, et dimanche on la gagne. Je serai là dimanche."