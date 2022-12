Griezmann : "Les Marocains m'ont impressionné"

Antoine Griezmann a réagi à chaud, après la victoire de la France contre le Maroc (2-0). Le joueur de l'Atlético Madrid a été impressionné par ses adversaires.





En zone mixte, Antoine Griezmann a confié sa satisfaction, après le succès obtenu par la France contre le Maroc. Le (désormais) milieu de terrain est déjà focalisé sur le match contre l'Argentine : "Il y a quatre ans, après la Belgique (victoire 1-0), je pleurais, mais là, je suis plus concentré sur dimanche déjà. Au lieu de fêter la finale, on a les pieds sur terre, on est 'focus' pour bien récupérer et préparer le match de dimanche. Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement, offensivement. Après la pause, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. L'entrée de Marcus (Thuram) nous a fait du bien, ça a permis d'avoir plus de monde pour aider Théo à défendre. Marquer rapidement nous a ouvert le match, et le deuxième but nous a mis en sécurité", a-t-il expliqué.



Âgé de 31 ans, Antoine Griezmann s'apprête à disputer sa deuxième finale de Coupe du monde. Il totalise pour l'instant 116 sélections et 42 buts.