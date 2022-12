Equipe de France : Lamouchi pense l'Argentine capable de s'imposer

Sabri Lamouchi s'est exprimé sur la finale de la Coupe du monde France-Argentine qui se disputera dimanche, au Qatar. L'ancien milieu de terrain craint l'Argentine.





Dans les colonnes de L'Équipe, Sabri Lamouchi a donné son sentiment sur les retrouvailles entre la France et l'Argentine, en finale de la Coupe du monde. L'ancien joueur de l'OM s'attend à une rencontre fermée : "Je vois un match fermé. Les Bleus auront plus de mal dans l'impact que face au Maroc, où je les ai trouvés au-dessus de leur adversaire physiquement. Il y a plus de qualités techniques et physiques chez les Argentins, et plus de joueurs matures. En revanche, les Argentins ne m'ont pas impressionné dans le jeu. Leur public, leur détermination, leur engagement sont remarquables, mais leur fond de jeu n'est pas excitant, le nôtre est bien meilleur, on fait plus mal", a-t-il expliqué. Le consultant imagine même les Argentins l'emporter : "Attention : autant je pensais que la France était la seule équipe capable de battre le Maroc ; autant je pense que l'Argentine est la seule équipe capable de battre la France. Ce sera une finale folle", a poursuivi l'ex-joueur.



Pour rappel, l'Argentine de Lionel Messi a atteint la finale de la Coupe du monde en 2014. Elle s'était alors inclinée face à l'Allemagne (0-1).